Fussball-Boom im Kanton Zürich – Juniorinnen überrennen Clubs – und stellen sie vor Probleme Trainermangel, Wartelisten, Verzicht auf Einsatzzeit: Weil immer mehr Mädchen Fussball spielen wollen, stossen die Vereine an Grenzen. Wie diese mit dem Ansturm umgehen. Gaël Riesen

Vorreiterrolle in der Region: Bei den Blue Stars existiert keine Warteliste für junge Fussballerinnen, stattdessen gibts ab Winter ein zweites D-Juniorinnen-Team. Foto: Blue Stars Frauen

Sonntagabend am Idaplatz in Zürich. Eine Bar zeigt auf zwei grossen Fernsehern den Final der Europameisterschaft der Frauen: Deutschland gegen England. Die Schweiz ist schon lange ausgeschieden, wie bei den Männern ging mit dem Ausscheiden eine grosse Portion EM-Interesse verloren. Trotzdem fiebert eine beachtliche Menge Leute – alt und jung, männlich und weiblich – mit. Es zeigt sich: Der Fussball der Frauen stösst auf immer mehr Interesse in der Bevölkerung.