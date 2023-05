Stadt Winterthur – Juristin übernimmt das Amt für Kultur Die neue Leiterin des städtischen Amts für Kultur heisst Tanja Scartazzini. Das Amt zählt rund 200 Mitarbeitende. Helmut Dworschak

Tanja Scartazzini leitet ab 1. September das Amt für Kultur der Stadt Winterthur. Foto: PD

Der Stadtrat hat Tanja Scartazzini zur neuen Leiterin des Amts für Kultur ernannt. Scartazzini ist Juristin mit einem Zweitstudium in Visueller Kommunikation. Sie folgt auf die langjährige Leiterin Nicole Kurmann, die per Ende März von ihrer Funktion zurückgetreten ist. Scartazzini tritt ihre neue Stelle am 1. September an. Das Amt für Kultur ist Teil des Amts für Präsidiales, dem Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) vorsteht.