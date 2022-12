Kampf um die Departemente – Justiz für Baume-Schneider, Umwelt oder Militär für Rösti? Die neuen Mitglieder des Bundesrates sind gewählt. Die entscheidende Frage ist jetzt: Welches Departement bekommen sie? Die wahrscheinlichsten Szenarien und ihre Folgen. Charlotte Walser Beni Gafner

Die neu gewählten Bundesratsmitglieder Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Albert Rösti erfahren am Donnerstag, welche Departemente sie erhalten. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Sie müssen die Verfassung und die Gesetze beachten, die Pflichten ihres Amtes gewissenhaft erfüllen. So hat es Elisabeth Baume-Schneider gelobt und Albert Rösti geschworen. Doch was ihr Amt thematisch beinhaltet, wissen sie noch nicht: Erst am Donnerstag wird der Bundesrat mit den neu gewählten Mitgliedern über die Verteilung der Departemente entscheiden.