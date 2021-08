Knigge an der Ladestation – Kabel ausziehen ist ein No-Go Rücksichtsvolles Verhalten ist nicht nur beim Autofahren angebracht. Auch beim E-Auto-Laden macht es das Leben leichter. Holger Holzer

D as Unterbrechen des laufenden Ladevorgangs bei einem fremden Auto ist ein absolutes No-Go . Foto: Honda

Parkplätze sind ein knappes Gut und deswegen heiss umkämpft. Das gilt noch stärker an öffentlichen E-Auto-Ladestationen, deren Anzahl dem Verkaufsboom derzeit hinterherhinkt. Ein paar grundsätzliche Anstandsregeln können allerdings helfen, Konflikte und schlechte Laune zu vermeiden. Fünf Vorschläge, wie man sich an der nächsten Ladesäule zumindest keine Feinde macht.

Keine Blockade

Sind Ladeplätze knapp, sollte man nach Möglichkeit nicht länger an der Steckdose stehen als nötig. Natürlich muss niemand sein Mittagessen abbrechen oder aus einem Meeting rennen, wenn das Handy piepst und meldet, dass der Akku voll ist. Wer aber Zeit hat, den Wagen kurz umzuparken, hilft den anderen E-Autofahrern mit knappem Stromvorrat. Vielerorts werden genau aus diesem Grund die Park- und Ladedauer auf wenige Stunden begrenzt. Einige E-Mobilitätsprovider kassieren aus dem gleichen Grund nach einer gewissen Standzeit zusätzlich zu den Ladestromkosten Blockiergebühren, um die E -Autofahrer so zu «erziehen».

Sauber parken

An vielen Ladesäulen finden sich zwei Ladepunkte und dementsprechend auch zwei Parkplätze. Beim Einparken sollte man möglichst platzökonomisch vorgehen und den benachbarten Platz keinesfalls blockieren. An baulich engen Anlagen ist ausserdem zu bedenken, dass Ladewillige möglicherweise umständlich rangieren müssen, je nachdem, an welcher Stelle des Autos die Ladebuchse sitzt. Darum gilt hier wie bei jedem Parkvorgang: Wer seinen eigenen Wagen rücksichtsvoll platziert, macht es anderen leichter.

Ende anzeigen

Wer ungefähr weiss, wie lange er Strom laden wird, kann das zum Beispiel per Zettel hinter der Windschutzscheibe ankündigen. Wartenden gibt das eine Orientierung, wann die Ladesäule wieder frei ist. Idealerweise plant man bei der Zeitangabe nicht zu knapp, um Enttäuschungen bei den Wartenden zu vermeiden. Besonders komfortabel ist das Anzeigen des voraussichtlichen Ladeendes mit einer sogenannten Ladescheibe. Sie ist der Parkscheibe nachempfunden, ist allerdings meist grün gefärbt und gibt nicht die Start-, sondern die Endzeit an. Erhältlich sind sie im Internet – entweder zum Ausdrucken und Zusammenbasteln (gratis) oder komplett fertig (für ein paar Franken).

Kein Kabel ziehen

Auch wenn sich E-Mobilisten nicht an die beiden ersten Regeln halten – das Unterbrechen des laufenden Ladevorgangs aus Ungeduld ist ein absolutes No-Go. Bei den meisten Ladesäulen ist das sowieso nicht ohne weiteres möglich, bei einigen funktioniert es aber doch. Allerdings drohen dabei teilweise Schäden an der Steckverbindung. Ausserdem sind beim Ausgestöpselten zusätzlich zur fehlenden Energiemenge finanzielle Verluste möglich, etwa wenn in dessen Tarif eine Ladepauschale existiert, die bei der Fortsetzung des Vorgangs erneut anfällt. In Ordnung ist das Ausstecken des Kabels nach Ansicht der meisten E-Autofahrer, wenn der Ladevorgang ganz offensichtlich beendet und das Kabel nicht mehr verriegelt ist. Die meisten Ladestationen und Fahrzeuge zeigen an, wenn der Akku komplett geladen ist.

Sorge tragen

Ladestationen im öffentlichen Raum werden nicht immer gut behandelt. Sei es von einem Autofahrer, der nach einem misslungenen Tankversuch – gibt es auch heute noch häufig – das Schnellladekabel wütend gegen die Station schlägt oder durch ganz normalen Vandalismus von Unbeteiligten. Bemerkt man eine Beschädigung, sollte man den Ladesäulenbetreiber informieren. Eine entsprechende Hotline-Nummer findet sich meist am Gehäuse der Ladestation. Selbstverständlich sollte man persönlich zu den Installationen Sorge tragen, keinen Abfall liegen lassen und das Kabel gegebenenfalls nach dem Laden wieder ordentlich einhängen.

Praktisch: Ladescheiben, die angeben, wann das Auto vom Strom genommen wird.

