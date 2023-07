Die Landluft windet derzeit noch Kühe und keine Käfer durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

In Kloten ist der Japankäfer los. Das kleine Insekt beschäftigt seit Anfang Woche die Medien und die Behörden, weil es ein regelrechter Vielfrass ist. Eine Ausbreitung soll deshalb unbedingt verhindert werden. Der Kanton hat dafür bereits strenge Vorschriften erlassen, die teilweise bis in den Raum Winterthur hineinreichen.

Gehen wir vom besten Fall aus: Es gelingt tatsächlich, die kleinen Tiere frühzeitig ab- und einzufangen, indem Grünflächen nicht mehr bewässert und Grüngut, Kompost und Bodenmaterial nicht aus Kloten hinaustransportiert werden. Dann würde diese Kolumne hier enden.

Der für die Pflanzenwelt schlechtere Fall: Heinz aus Kloten will seiner Freundin Gisela aus Winterthur eine Topfpflanze aus seinem Garten schenken und schleppt den Käfer unbewusst in die Stadt ein. Von dort breitet dieser sich in Windeseile in der ganzen Region aus und knabbert alles an, was ihm vor seine Fresswerkzeuge gelangt.

Weil unter Insektiziden auch Nützlinge und die menschliche Gesundheit leiden, werden in allen Gärten und Parks Fallen aufgestellt. Bezahlten die Gemeinden früher für Mäuseschwänze, setzt der Kanton heute ein Käfergeld pro Tonne aus. Das zahlt sich aus, und bald sind ganze Lastwagen unterwegs, von deren Ladeflächen grün-braune Panzer schimmern.

In Zeiten der Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit sollen die toten Tiere jedoch nicht einfach entsorgt, sondern weiterverwendet werden. Jetzt springt die Gastronomie ein. Insektenessen liegt nämlich im Trend: gesund und umweltfreundlich. Im Landgasthof gibt es also panierte Käfer, im Gourmetlokal niedergegartes Käferfilet an Käferjus mit Käfersorbet, und der grosse Hit beim Japaner: Käfersushi.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

