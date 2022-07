4,8 Millionen Franken für Seesicht – Käufer für Pierin-Vincenz-Villa im Tessin gefunden Um seine Schulden abzubezahlen, veräussert der ehemalige Raiffeisen-CEO seine Häuser. Doch was passiert mit der Verkaufssumme? Arthur Rutishauser

Sanierungsbedürftiges Anwesen: Die Pierin-Vincenz-Villa in Morcote TI hat einen Käufer gefunden. Foto: PD

In jedem Jahrzehnt ein Haus im Tessin kaufen, das war das Ziel von Pierin Vincenz und seiner Frau. Nun hat sich das Blatt gewendet: Um die Schulden abzuzahlen, bringt Vincenz seine Häuser auf den Markt. Seine Luxusvilla in Teufen AR ist auf einem Immobilienportal ausgeschrieben, wie der «Blick» berichtet. Und eines seiner zwei Häuser im Tessin steht kurz vor dem Verkauf. Dabei geht es um ein Anwesen in Morcote, das er und seine Frau 2015 für 6,5 Millionen Franken gekauft haben.