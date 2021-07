Ferienheim Ob dem See – Käuferin für Haus in Davos gefunden Das Ferienheim Ob dem See in Davos mit der zugehörigen Spielwiese ist nicht mehr in Winterthurer Hand. Neu gehört es der Ferienkolonie Sonnenschein AG. Elisabetta Antonelli

Das Ferienheim Ob dem See hat eine neue Besitzerin. Archivfoto: Andy Mettler

«Es wurde zunehmend schwieriger, Leitende und Kinder für die Ferienkolonien zu finden», sagt Richard Harlacher, Präsident des Ferienkolonievereins Oberwinterthur, dem das Ferienheim Ob dem See in Davos gehörte. Ausserdem stand die Pensionierung des Heimleiterpaars an. «Deshalb suchten wir gemeinsam mit der Stadt Winterthur eine Lösung.»

Diese wurde bereits letztes Jahr gefunden. Die Stadt wollte das Haus dem Verein ursprünglich abkaufen – allerdings nur, um es weiterzuverkaufen. Nun hat sie bereits eine Käuferin gefunden, wie sie am Donnerstag mitteilt: die eigens gegründete Ferienkolonie Sonnenschein AG mit Sitz in Freienbach im Kanton Schwyz. Laut Erich Dürig, Bereichsleiter Immobilien, machte ein Verkauf des Hauses, zusammen mit der angrenzenden Spielwiese, die der Stadt gehört, Sinn. «Zusammen ergibt das eine schöne Gründstückfläche.» Diese umfasst mehr als 4000 Quadratmeter.