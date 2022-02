Kolumne Stadtverbesserer – Kaffee von allen für alle! Banken, Blumenläden und Papeterien suchen ihr Glück im Kaffee. Das hat Potenzial, glaubt der Stadtverbesserer. Gregory von Ballmoos

Die Banken servieren ihren Kunden den Kaffee gratis, im Blumenladen und der Papeterie ist er Teil des Geschäfts. Foto: Stefan Anderegg

Der Stadtverbesserer braucht Geschenke, seine Eltern haben am Wochenende Geburtstag. Weil die beiden bald zusammen in ein weit entferntes Land reisen, wollte der Stadtverbesserer die entsprechende Währung besorgen. Er ging also in eine Bank in der Nähe des Winterthurer Bahnhofs – wenn man an einem Ort Fremdwährungen findet, dann wohl in der Bank.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Doch falsch gedacht. Statt eines Fremdwährungsschalters hat die Bank eine Kaffeeecke mit Barista-Maschine und gleich zwei Kaffeemühlen eingerichtet. Die gewünschte Währung bekam er nicht, und auf den Kaffee verzichtete er freiwillig. Kaffee in einer Bank, das kennt der Stadtverbesserer doch schon. Für ihren neuen Hauptsitz in Winterthur sucht eine andere Bank eine Barista.

Wenn schon kein Geschenk, dann wenigstens eine Geburtstagskarte, denkt sich der Stadtverbesserer und geht zur Papeterie im Stadttor. Diese heisst neu Cards Coffee und verkauft das Heissgetränk «to go». Der Stadtverbesserer hätte aber lieber Blumen zur Karte. Zum Glück befindet sich ein Blumenladen direkt auf dem Weg, wobei «Laden» der falsche Ausdruck ist, es ist viel mehr ein Blumen-Café.

«Einen Kaffee zur Spritze, und es läuft wieder spitze!»

Der Stadtverbesserer fragt sich, wer mit der «Kaffee-Masche» seine Branche auch noch retten könnte. Viele Metzgereien schlossen in den letzten Jahren, kommt nun das «Kafi zur Metzg»? Ein Wursträdli für die Kleinen, einen Kaffee für die Alten. Oder die Skiliftbetreiber im Tösstal – bei einem Kaffee am Pistenrand schaut man gern darüber hinweg, dass die Piste eher kaffeebraun als schneeweiss ist. Auch das Winterthurer Impfzentrum könnte den Andrang steigern: einen Kaffee zur Spritze, und es läuft wieder spitze!

Auch der Stadtverbesserer ist in einer absteigenden Branche tätig. Er studiert noch, wie er die vollen Kaffeetassen durch die Briefkastenschlitze werfen kann, ohne auszuleeren.

Song zur Kolumne

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.