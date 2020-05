Bangende Beizen in Winterthur – Kafi-Gipfeli zwischen Plexiglasscheiben Ab Montag kann man auch in Winterthur wieder ins Restaurant. Einzelne Betriebe lassen den Laden aber trotzdem dicht. «Wir wollen kein Spital sein», heisst es. Mirko Plüss

Auch in der Taverne zum Hirschen am Wülflinger Lindenplatz werden Scheiben montiert. Chef Andreas Perret schraubt selber. Foto: Enzo Lopardo.

Der «Landbote» hat sich umgehört: Am Montag, wenn die Gastrobranche wieder öffnen darf, dann tun dies auch die meisten Restaurants in Winterthur. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Eilig werden Trennwände aufgestellt oder die Räume mit Klebbändern neu aufgeteilt. In der Taverne zum Hirschen ist man schon fast parat, am Donnerstag wurden zwischen den Tischen Plexiglasscheiben montiert.