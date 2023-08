Kalifornien in Alarmbereitschaft – US-Präsident Biden warnt vor Hurrikan «Hilary» Für Kalifornien wurde erstmals eine Tropensturm-Warnung ausgerufen. Die Bevölkerung ist angehalten, sich auf den Sturm der Kategorie vier von fünf vorzubereiten.

1 / 5 Die Ruhe vor dem Sturm: US-Präsident Joe Biden hat die Bevölkerung aufgerufen, Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Foto: Damian Dovarganes (Keystone)

US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im US-Bundesstaat Kalifornien vor Pazifik-Hurrikan «Hilary» gewarnt. «Ich fordere alle Menschen im Einzugsgebiet des Sturms auf, Vorsichtsmassnahmen zu treffen und auf die Hinweise der staatlichen und örtlichen Behörden zu hören», sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz in Camp David. Der Sturm könne im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien erhebliche Regenfälle bringen.

Hurrikan «Hilary» vor der Nordwestküste Mexikos hat sich zu einem Sturm der Kategorie vier von fünf verstärkt. Er hält auf die mexikanische Halbinsel Baja California und den Süden Kaliforniens zu. Es wird erwartet, dass «Hilary» kurz vor Kalifornien zu einem tropischen Sturm heruntergestuft wird und am Sonntagabend (Ortszeit) dort auf Land trifft. Aber auch das ist noch ungewöhnlich für die Region. Für Kalifornien wurde zum ersten Mal in der Geschichte eine Tropensturmwarnung ausgerufen.

«Hilary» wäre der erste tropische Sturm seit 1939, der in Kalifornien auf Land trifft. Damals kamen Dutzende Menschen ums Leben, weil die Bewohner der Region nicht ausreichend vorbereitet waren. Im Südwesten der USA könnten heftige Regenfälle am Wochenende zu «seltenen und gefährlichen Überschwemmungen» führen, warnte das US-Hurrikanzentrum. Die US-Küstenwache sagte am Freitag für die kommenden Tage gefährliche Strömungen und starke Winde voraus. «Bleiben Sie dem Wasser fern», hiess es.

SDA

