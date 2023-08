Christian Seiler kocht sommerliche Suppen – Kalt gewinnt Wenn der Sommer richtig aufdreht, muss man sich was einfallen lassen, um die Wohnung nicht mit grossspurigem Kochen aufzuheizen. Zwei coole (sic!) Vorschläge. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Carmen Palma

Sobald der Sommer zeigt, was er kann, müssen wir zeigen, was wir können. Zum Beispiel sollten wir uns so anziehen und benehmen, dass wir keinen Sonnenbrand einsammeln, nicht vergessen, ausreichend zu trinken – und zwar nicht nur Bier, meine Herren, auch wenn es soo schön ist, die erste Stange zischen zu hören –, und im Übrigen Mahlzeiten zubereiten, die der Hitze angemessen sind – nein, meine Herren, damit meine ich nicht, dass bei Einbruch der Dämmerung automatisch unterarmdicke Steaks auf den Grill geschmissen werden.