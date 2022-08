Dorfete in Töss und Oberwinterthur – Kamele, Tanz und eine Mutprobe, für die es starke Finger braucht Am Wochenende fanden gleich zwei Dorffeste statt. In Oberi wie auch in Töss konnte man sich kulinarisch verwöhnen und überraschen lassen. Kathrin Brunner Artho , Roger Hofstetter (Fotos)

Flanieren, essen und geniessen am Oberi-Fäscht 2022. Foto: Roger Hofstetter

Kann man an zwei Orten gleichzeitig sein? Eigentlich nicht, aber wir versuchten es trotzdem. Am vergangenen Samstag waren wir an der Tössemer Dorfet und am Oberi-Fäscht in Oberwinterthur. Getestet haben wir an den jeweiligen Festen drei Kategorien: Spiel, Speis und Spass.

Spiel

1 / 3 Bildstrecke: Kamel Bensalem war mit seinen Tieren an der Dorfet in Töss zu Gast. Fotos: Roger Hofstetter

Wer schon immer mal nach Ägypten reisen wollte, aber bis jetzt noch keine Chance dazu hatte, konnte das in Töss nachholen. Die Cevi Töss errichtete hinter der Kirche eine grosse Pyramide aus Holz. Rund um die Pyramide konnten die Besucher und Besucherinnen einen Parcours mit Steintransport wie bei den Ägyptern, einer Seilbahn und weiteren kleineren Spielen durchlaufen. Betreut wurde der Parcours von den Jugendlichen der Cevi, die allesamt wie die alten Ägypter verkleidet waren. Wer wollte, konnte auf dem Kirchplatz auch noch Kamele reiten. Kamel Bensalem von Bens Kamelfarm führte für 7 Franken die Erwachsenen und Kinder um den Kirchplatz.

Während in Töss die Pharaonen zu Besuch waren, wurde in Oberwinterthur gehangen. Am Stand von Giacchino konnte man 300 Franken gewinnen, wenn man es schaffte, sich 200 Sekunden lang an einer Stange festzuhalten. 200 Sekunden klingt zuerst nicht nach viel, aber umgerechnet sind das über drei Minuten.

Mathis Pfarrwaller gehörte zu den Mutigen. Er zahlte dem Standbesitzer Giacchino zehn Franken und stellte sich auf den Schemel. Da der 11-Jährige kleiner ist, musste er zuerst die Stange auf die richtige Höhe einstellen. Dann startete der Countdown, und bei null musste Mathis den Schemel wegkicken und sich festhalten. Er kämpfte mutig und konnte sich 58 Sekunden lang halten (eine Sekunde länger als es unser Fotograf schaffte). Der Stand sorgte für Aufmerksamkeit und immer wieder blieben Besucher stehen und sahen zu, wenn sich jemand an die Stange wagte. «Je nachdem, wie viel Geld ich am Tag davor eingenommen habe, erhöhe ich das Siegergeld», verriet der Standbetreiber.



1 / 3 Bildstrecke: Mathis Pfarrwaller stellt sich der Hang-Challenge in Oberwinterthur. Fotos: Roger Hofstetter

Speis

Pamela De Simone bereitet am Oberi-Fäscht Tapioka-Burger zu. Foto: Roger Hofstetter

Als sich in Oberwinterthur der Hunger meldete, verpflegten wir uns an Pamela De Simones Stand. Pamela bereitete Tapioka-Burger zu. Tapioka ist eine geschmacksneutrale Stärke, die aus bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzeln hergestellt wird. Die Tapioka werden zu einem Teig, ähnlich wie bei der Omelette, verarbeitet. Der Tapiokafladen wird in der Mitte gefaltet und entweder mit Gemüse oder Hamburgerfleisch gefüllt. Pamela fügte auf Anfrage noch ihre Haussauce hinzu. Da sie jeden Tapioka-Burger einzeln zubereitete und dies einige Zeit in Anspruch nahm, musste man neben Hunger auch Geduld mitbringen, aber das Warten hat sich gelohnt.

Pite und Börek gab es an der Tössemer Dorfet von Besa Tatari und Eshrefi Rabije. Foto: Roger Hofstetter

Frisch zubereitet wurden auch die Backspezialitäten von Eshrefi Rabije und ihren Freundinnen in Töss. Eshrefi Rabije ist Präsidentin des albanischen Frauenvereins Winterthur und stand schon um 5 Uhr morgens auf, um Pite und Börek in den Ofen zu schieben. Börek ist ein unter anderem in Anatolien und im Balkan verbreitetes Blätterteiggericht, das entweder mit Spinat und Feta oder mit Hackfleisch gefüllt ist. «Auch den Blätterteig haben wir selbst gemacht», sagt Eshrefi Rabije. Serviert wird der Börek mit einem Salat mit Tomaten und Gurken aus dem Garten von Eshrefi Rabije.

Spass

Roniya Keller tanzt an der Tössemer Dorfet. Foto: Roger Hofstetter

Als in Töss der Regen stärker wurde, suchten die Besucherinnen und Besucher Schutz in der Schuppen-Bar im Güterschuppen Bahnhof Töss. Im Schuppen gaben die Jugendlichen der Tanzschule Borak eine Stepptanzvorstellung. Im Scheinwerferlicht wurde zu moderner Musik und Jazzmusik gesteppt. Die Jugendlichen brachten entweder allein oder in Gruppen das Parkett zum Zittern. Wie wir später vom Schulleiter der Tanzschule erfuhren, war die Aufführung an der Tössemer Dorfet die grosse Hauptprobe, bevor die Tänzer bei den Schweizermeisterschaften im September antreten.

In Oberwinterthur wurde nicht gesteppt, sondern musiziert. Die regionale Brassband Blech und Schwefel spielte ab 17 Uhr im Vorzelt des Restaurants Sonnegg. In den Festzelten der Turnvereine Oberi und Hegi sorgten DJs für Stimmung im Zelt, während man bei einem gemütlichen Bierchen zusammensass.



