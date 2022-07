Chéminée-Boom in Winterthur – Kaminfeger ist er aus Leidenschaft, nun ist seine Arbeit wieder gefragt In Winterthur gibt es noch zwei Kaminfegergeschäfte, eines davon führt Marc Flachsmann. Derzeit kurbelt die Angst vor einer Gasknappheit sein Geschäft an. Esther Bürki

Marc Flachsmann in seiner Kaminfegertracht, die er manchmal auch zu Hochzeiten trägt. Foto: Esther Bürki

Als Marc Flachsmann als Zwölfjähriger in den Ferien bei einem Kaminfeger schnupperte, wusste er: Das ist mein Ding. Ins Büro wollte er nicht, der Kontakt zur Kundschaft gefiel ihm, und der Russ im Gesicht störte ihn nicht. Duschen gehört übrigens noch heute zur bezahlten Arbeitszeit. Das steht gar im Gesamtarbeitsvertrag.

«Als Lehrling dachte ich, dass ich viel öfter aufs Dach kommen würde», erzählt Kaminfegermeister Flachsmann, heute 39 und Chef von fünf Angestellten, davon eine Kaminfegerin und ein Erstjahrlehrling. «Heute klettere ich vielleicht noch zwölfmal pro Jahr aufs Dach.»

Und was er sich ebenfalls nie hätte träumen lassen, ist, dass er in den letzten paar Wochen viele Anrufe von Kunden mit Gasheizungen erhalten hat. Sie alle bereiten sich bei eventuellem Gasmangel darauf vor, im Winter ihr stillgelegtes Cheminée in Betrieb zu nehmen, und bestellen nun rechtzeitig die Instandstellung des Ofens und die Wartung des Kamins.

Doch wie geht es weiter, wenn es in ein paar Jahren keine Gas- und Ölheizungen mehr zu reinigen gibt? Hat Feuerungskontrolleur Flachsmann deswegen schlaflose Nächte?

Spezialreinigung in der KVA

«Es kommt immer wieder etwas anderes oder gar Neues, von dem wir heute noch nichts wissen», sagt Flachsmann mit Überzeugung. «Als ich früher nach meiner Lehre des Öfteren auf Bauernhöfen die Kachelöfen reinigte und nachher noch am Küchentisch zu einem Kaffee und Schwatz mit den Bauersleuten über Gott und die Welt sass, hätte ich nie daran gedacht, dass ich Jahre später gerufen werde, ein ganz spezielles Rohr in der Winterthurer Kehrichtverwertungsanlage zu reinigen.» Für diesen ungewöhnlichen Auftrag wurde er aufgeboten, da er als Kaminfeger genau die entsprechende Ausrüstung besass. Auch die jährliche Reinigung der 12 Meter hohen Heizung einer Fernwärmeanlage, was eine körperlich anstrengende Arbeit für drei Kaminfeger ist, gehört seit einiger Zeit zu seinen Aufgaben.

Die Gespräche mit der Kundschaft seien vielleicht nicht mehr so oft so persönlich wie früher in der Bauernhofsküche, meint Flachsmann, aber noch immer ein sehr wichtiger Bestandteil seines Berufs. Denn als Inhaber von einem der letzten zwei Kaminfegergeschäfte auf dem Platz Winterthur und als Präsident der technischen Kommission der Kaminfeger im Kanton Zürich ist Flachsmanns Fachwissen und die Beratung bezüglich der verschiedensten Holzheizungsmodelle sehr gefragt. Natürlich gäbe es immer wieder Kunden, die ihre Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzten. Gleichzeitig kämen aber neue Kunden hinzu – wie gerade diesen Sommer angesichts der Angst vor einer Gasknappheit. So kam es, dass er nun sein Team aufstocken und erstmals eine Kaminfegerin einstellen konnte.

Dass er in den nächsten 20 Jahren genug Arbeit für sein Team finden wird, davon ist Flachsmann absolut überzeugt. «Könnte ich mein Handwerk nicht mehr ausüben, würde mich das schon schmerzen», sagt er, «denn Heizungen sind wirklich meine Passion.» Wie das Eishockey, das ihn, seit er zwei Jahre alt ist, in seiner Freizeit begleitet.

Solarpanels statt Kamine

Der Kaminfegermeister könnte sich aber auch vorstellen, für die Reinigung von Solaranlagen auf die Dächer zu steigen. Auch wenn er dafür seine schwarze Kaminfegertracht mit Goldknöpfen, Zunftgürtel und Zylinder nicht mehr bräuchte, auf die er heute noch sehr stolz ist. Manchmal komme sie sogar bei Hochzeiten zum Einsatz. Und er wäre dann auch nicht mehr der Glücksbringer, wie ihn heute noch viele sehen, und was Flachsmann ganz und gar nicht stört: «Ich mag Menschen und freue mich bei jedem Kundenbesuch erneut auf die Begegnungen. Als Lehrmeister ist es mir ein wichtiges Anliegen, eine positive Lebenshaltung weiterzugeben.»

