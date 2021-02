Kolumne Stadtverbesserer – Kampf dem Klumpenrisiko Eine Winterthurer Grossdisco will sich in drei bis fünf Clubs aufteilen, um krisensicherer zu sein. Diese Idee lasse sich auch auf andere Bereiche übertragen, findet der Stadtverbesserer. Michael Graf

Blick ins Allerheiligste des Bolero: Die gestylten Damentoiletten mit Panoramablick aufs Gleis. Der Club hat auch sonst innovative Ideen. Foto: Enzo Lopardo

Die Winterthurer Disco Bolero hält sich seit fast 20 Jahren in dem schwierigen Geschäft mit dem Ausgang – auch weil sie sich immer wieder neu erfindet. Mitten in der grössten Krise überhaupt, der Corona-Pandemie, plant Besitzer Hänse Schegg einen Neustart mit originellem Ansatz: Aus eins mach drei. Oder gar fünf? Die Idee: statt eines einzigen Grossclubs für 1000 Personen lieber mehrere kleine nebeneinander. Wenn es wieder neue Hygieneauflagen gibt, wie viele Leute reindürfen, ist man besser abgesichert.

Ein kluger Ansatz. «Diversifizieren», rät der Bankberater. Oder täte es, wenn der Stadtverbesserer vermögend wäre. «Leg nicht alle Eier in den gleichen Korb», sagt ein englisches Sprichwort. Auch die Landbevölkerung diversifizierte also, und das zu einer Zeit, wo die Pandemien noch Pest, Pocken und Cholera hiessen.

In den letzten Jahrzehnten ging es eher in die andere Richtung. Die Stadtverwaltung zog Dutzende Aussenbüros und Altstadt-Schalter im Superblock zusammen. Der Stadtverbesserer zügelte vom Zweierbüro in eine Grossraum-Bürolandschaft. «Alle Eier im gleichen Korb!», tadelt der innere Mittelalterbauer. «Was, wenn er runterfällt?»

Dank Homeoffice lässt sich das Klumpenrisiko im Superblock und auf der Redaktion zum Glück ein wenig im Zaum halten. Diesen Luxus haben Discobetreiber nicht – wenn die Kundschaft zu Hause tanzt, verdienen sie nichts. Der Stadtverbesserer denkt etwas wehmütig an sein altes Büro. Und wundert sich: Wie viele Körbe konnte sich ein durchschnittlicher Bauer wohl damals eigentlich leisten?