Kampfzone Check-in – Am Flughafen Zürich rasten immer öfter Passagiere aus Fluggäste, die schreien, in den Schalter klettern, Mitarbeitende verfolgen: Das Bodenpersonal muss einiges aushalten – und die Polizei mittlerweile täglich einschreiten. Liliane Minor

Ein Sticker am Schalter weist die Fluggäste seit der Pandemie darauf hin, dass Beschimpfungen, Drohungen und Tätlichkeiten strafrechtlich verfolgt werden können. Foto: Silas Zindel

Seit der Pandemie liegen die Nerven vieler Fluggäste blank. Unlängst beklagte die deutsche Gewerkschaft Verdi eine «drastische Zunahme der Gewalt gegen Beschäftigte» an den Flughäfen. Und das ist längst nicht nur ein deutsches Phänomen. Auch am Flughafen Zürich ist die Zahl der Polizeieinsätze wegen aggressiver Passagiere explodiert. Das bestätigt Swissport, der grösste Bodenabfertiger in Zürich.