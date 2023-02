Aufgefallen im Internet – Kanadischer Künstler zeichnet Winterthur in 80 Stunden Cameron Ojeda aus der Provinz Ontario hat Winterthur in dünnem Filzstift festgehalten. Dabei war er noch nie in der Schweiz und hat auch sonst keinen Bezug zu Winterthur. Jonas Gabrieli

In tagelanger Handarbeit entstand die Karte von Winterthur. Illustration: Cameron Ojeda

Der kanadische Künstler Cameron Ojeda zeichnet in tagelanger Handarbeit die Städte dieser Welt. Die Originale und Kopien davon verkauft er über seine Website. Es sind die berühmten Städte: Venedig, Paris, New York und … Winterthur, als einzige Schweizer Stadt. Im Onlineforum Reddit hat er sie kürzlich publiziert. An die Winterthurerinnen und Winterthurer gerichtet kommentierte er: «Ich hoffe, ich habe euer Haus richtig gezeichnet.»