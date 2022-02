Baustelle in Winterthur – Kanal unter der Stadthausstrasse bröckelt bedenklich Ein längeres Teilstück eines Abwasserkanals im Stadtzentrum muss «dringend» saniert werden. Die Bauarbeiten ziehen sich ein Jahr hin. Till Hirsekorn

Die Bauarbeiten im Abwasserkanal an der Stadthausstrasse dürften vor allem unter Tage stattfinden. Archivbild: Urs Jaudas

Als dieser Abwasserkanal zwischen der General-Guisan-Strasse und dem Bahnhofplatz gebaut wurde, da brach in Europa gerade der Erste Weltkrieg aus. Wülflingen, Seen, Oberwinterthur, Töss und Veltheim gehörten noch nicht einmal zur Stadt. Das ist über 100 Jahre her, seither ist der Kanal nie komplett saniert worden. Sein Zustand ist entsprechend schlecht. Der Beton platzt ab, Längs- und Querrisse setzen ihm zu.