Festivitäten in Kandersteg – «Rösti-Express», spitze Bemerkungen und die Blümlisalp Der Festakt für Albert Rösti war eine fröhliche Angelegenheit. Der neue Bundesrat gab sich charmant und scharfzüngig. Nik Sarbach

Der neu gewählte Bundesrat Albert Rösti, seine Frau Theres und seine Mutter Hanni geniessen den herzlichen Empfang in Kandersteg. Foto: Christian Pfander

Für einen Schweizer Umwelt-, Verkehrs- und Energieminister ist die Eisenbahn das Verkehrsmittel der Wahl, schon nur von Amtes wegen. Die Gemeinde Kandersteg lässt es sich jedoch nicht nehmen, dem neu gewählten Bundesrat Albert Rösti an der Wahlfeier ein anderes recht umweltverträgliches Verkehrsmittel ans Herz zu legen: Sie schenkt ihm kurzerhand ein E-Bike.



Ein solches Geschenk verpflichte, findet Rösti und kokettiert, er werde sich wohl mit Aline Trede in einer Velogruppe zusammentun. Ein hämischer Seitenhieb gegen die Fraktionschefin der Grünen? Das wäre kaum jener Rösti, den die Bundesversammlung letzte Woche in die Landesregierung gewählt hat. Nein, auch hier, heute, an seiner Feier gibt sich Rösti charmant, zuvorkommend und nahbar. Seine spitzbübische Bemerkung quittiert Trede wohlwollend.