Barcelona höchst effizient

Von Anfang an sind es eigentlich die Italiener, die das Spieldiktat übernehmen und nach vorne stürmen. Nach zwei Minuten zimmert Mertens den Ball an den Pfosten. Die Neapolitaner zeigen viel Offensivdrang und bemühen sich um Torchancen. Etwas entgegen dem Spielverlauf gehen die Katalanen mit ihrer ersten Torchance in Führung. Napoli versucht weiter, sich Gelegenheiten zu erarbeiten. Barça wird aber immer stärker. Messi tanzt sich durch die gesamte Napoli-Hintermannschaft und erhöht auf 2:0. Das Angriffsvermögen der Italiener scheint damit gebrochen. Zu Ende der Halbzeit verwertet Suarez einen höchst umstrittenen Elfmeter. Auf der Gegenseite fällt Mertens im Strafraum, Insigne kommt seinerseits zu einem Penalty, verwandelt sicher und verkürzt damit das Score. Für Napoli wird die Aufgabe in der zweiten Hälfte sehr schwierig.