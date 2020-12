Abfahrt in Val d'Isère – Suter fährt hinter Goggia auf Rang 2, Gisin mit Top-10-Ergebnis Corinne Suter kann an ihre tolle Leistung von Freitag anknüpfen und holt sich knapp hinter Goggia den zweiten Platz. Gisin wird Neunte, Gut-Behrami Elfte und Nufer wird starke Dreizehnte. Darius Herzog

Es gehört mittlerweile zur Normalität: Corinne Suter auf dem Podest einer Abfahrt. Auch am Samstag gehört die Schwyzerin zu den schnellsten, diesmal aber reicht es nicht bis ganz nach oben. Zu schnell ist die Italienerin Sofia Goggia im unteren Bereich, die Italienerin gewinnt, vor Suter, vor Breezy Johnson.

Für Goggia ist es das Ende einer langen Durstrecke. Letztmals gewann sie vor über einem Jahr ein Rennen, den letzten Sieg in einer Abfahrt holte sie im Februar 2019. Am Samstag nun überwiegte aber etwas anderes: Die schwierigste Stelle auf der Piste Oreiller-Killy wurde entschärft, kollektives Aufatmen, als Riesenslalom-Spezialistin Marta Bassino die Passage mit der Nummer 1 problemlos bewältigte.

Starke Teamleistung der Schweizerinnen

Am Freitag schieden mehrere Fahrerinnen aus bei dieser Passage kurz vor Schluss, am schlimmsten erwischte es die Österreicherin Nicole Schmidhofer. Diesmal niemand, ein grosser Erfolg für die Verantwortlichen der Rennen von Val d’Isère. Neben Suter fuhr noch eine weitere Schweizerin in die Top-10, Michelle Gisin wurde Neunte. Lara Gut-Behrami klassierte sich als Elfte und ihr bestes Abfahrtsergebnis realisierte Jasmina Suter mit Rang 21.

Und Priska Nufer gelang ein Ausrufezeichen. Die Obwaldnerin fuhr auf Rang 13, ein solches Resultat ist ihr schon lange nicht mehr gelungen, im Januar 2017 wurde sie in Altenmarkt-Zauchensee Achte. Jasmine Flury fuhr auf Rang 19 und Joana Hählen, ebenfalls eine der Gestürzten vom Vortag, schaffte den Sprung als 22. knapp nicht unter die ersten 20. (mro)

Saisonende nach Horror-Crash

Derweil gibt es neue Informationen zu Nicole Schmidhofer ach ihrem Horror-Sturz. Die 31-jährige Österreicherin wird für den Rest der Saison ausfallen. Sie kam in der Abfahrt vom Freitag in einer Hochgeschwindigkeitspassage von der Piste ab und durchschnitt das Sicherheitsnetz. Dabei zog sich die 31-Jährige einen Kreuz- und Seitenbandriss im linken Knie zu.

Die Resultate der Abfahrt der Frauen in Val d’Isère vom Samstag

Val d’Isère (FRA). Zweite Weltcup-Abfahrt der Frauen: 1. Sofia Goggia (ITA) 1:44,70. 2. Corinne Suter (SUI) 0,24 zurück. 3. Breezy Johnson (USA) 0,27. 4. Kajsa Lie (NOR) 0,33. 5. Kira Weidle (GER) 0,59. 6. Ramona Siebenhofer (AUT) 0,64. 7. Ilka Stuhec (SLO) und Ester Ledecka (CZE) je 0,75. 9. Michelle Gisin (SUI) 0,77. 10. Marie-Michelle Gagnon (CAN) 0,88.

11. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,04. 13. Priska Nufer (SUI) 1,21. 19. Jasmine Flury (SUI) 1,70. 21. Jasmina Suter (SUI) 1,99. 22. Joana Hählen (SUI) 2,00. 32. Luana Flütsch (SUI) 2,43. 33. Petra Vlhova (SVK) 2,58. 38. Juliana Suter (SUI) 3,04. 41. Rahel Kopp (SUI) 3,40. – 50 Fahrerinnen gestartet, 49 klassiert.