Halbzeitfazit

Der FCB führt im Tessin nach 45 Minuten 1:0, doch die Basler sind nicht zwingend die bessere Mannschaft im Cornaredo. Gerade in den Startminuten sind es die Tessiner, die mehr Druck machen, sich zwei, drei Chancen erspielen. Nach rund einer Viertelstunde kommt das Team von Trainer Ciriaco Sforza aber besser in die Partie - und wird in der 22. Minute belohnt: Angreifer Cabral bringt den FCB mit einem Kopfball in Führung. Danach verliert die Partie an Tempo, Kasami kommt noch zu zwei guten Abschlüssen und ein vermeintliches Lugano-Tor wird wegen Offside aberkannt.