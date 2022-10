Rückblick

Ja, was war das für ein Spiel am Samstagabend hier auf der Schützenwiese. Ekstase mit dem Schlusspfiff. Sogar die Haupttribüne sprang auf, so sehr sehnte man diesem erlösenden Pfiff entgegen. Die rote Karte danach an die Adresse von Torschütze Samir Ramizi war dann wie ein Faustschlag in die Magengrube, wie eine Gewitterfront am Grillfest.

Nun es ist, wie es ist. Ramizi ist gesperrt und wird heute gegen Sion fehlen. Das schmerzt.