Die Aufstellung des FCW

Berner lässt sich nicht auf Experimente ein. Nur ein Wechsel im Vergleich zu letzter Woche in Sion. Diaby ersetzt den verletzten Schättin. Damit steht Kuster steht wie üblich im Tor. Der genannte Aussenverteidiger bildet die Viererkette mit Schmid, Gelmi und Gantenbein. Abedini macht die Sechs, Kreyziu dürfte zwischen Sechs und Acht hin und her pendeln, während Di Giusto, Ramizi und Burkart in der Offensive flexibel agieren werden. Stürmer Ardaiz soll dann die Angriffe vollenden.