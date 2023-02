Pausenfazit

Im 281. Zürcher Derby führt GC nach 45 Minuten mit 1:0. Die Grasshoppers zeigen sich über weite Strecken williger, diese Partie zu gewinnen – bereits nach 20 Sekunden vergibt Kawabe die erste Grosschance alleine vor Brecher. In der Folge kann sich der FCZ fangen, versucht seinerseits das Spiel zu bestimmen, scheitert aber stets an der kompromisslosen Abwehr von GC. Nach 30 Minuten ist es schliesslich Dadashov, der die Grasshoppers in Führung bringen kann. Er trifft vom Punkt, nachdem er zuvor von Katic im Strafraum niedergerungen wurde. In der Folge vermag der FCZ nicht zu reagieren. In der Pause muss Bo Henriksen also unbedingt etwas ändern, wenn er sein Team heute noch zum Sieg führen will.