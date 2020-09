Leser fragen – Kann die Mutter die beste Freundin sein? Über menschliche Beziehungen und das, was Generationen auch innerhalb der Familie verbinden kann. Peter Schneider

Mehr Durchlässigkeit zwischen den Generationen ist vielleicht nur ein Effekt von mehr Freund(schaft)lichkeit. Foto: Andrea Piacquadio (Pexels)

«Meine Mutter ist meine beste Freundin»: Diesen Satz höre ich hin und wieder von – oft noch etwas jüngeren – Frauen. Was irritiert mich an dieser Aussage? Für mich ist meine Mutter meine Mutter und nicht meine beste Freundin. Aber vielleicht kann ein Mann das gar nie sagen, jüngere Frauen jedoch durchaus, ohne dass man auf deren Beziehungsebene Tochter/Freundin-Mutter etwas vermuten sollte, das in Schieflage geraten wäre? U.V.