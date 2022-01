Abfahrt in Zauchensee – Gut-Behrami überragend zum 34. Sieg – Goggia stürzt Die beeindruckende Serie von Sofia Goggia reisst in Zauchensee. Lara Gut-Behrami nutzt das am besten aus und siegt vor Kira Weidle. Marcel Rohner

Bestzeit: Lara Gut-Behrami ist am Samstag nicht zu schlagen. Video: SRF

Wenn Sofia Goggia am Start steht, gewinnt sie. So war das das ganze Jahr 2021 durch, sie dominierte die Abfahrt nach Belieben, in sieben Rennen am Stück war sie zuletzt die Schnellste. Sie sagte: «Ich kann mich noch steigern.»

Und dann kommt diese Abfahrt von Zauchensee, sitzt Goggia nach zwei Zwischenzeiten im Schnee, erst einmal etwas benommen von ihrem Aufprall ins Fangnetz.

Goggia ist wieder einmal schnell unterwegs, nach der zweiten Zwischenzeit vier Zehntel schneller als die zu diesem Zeitpunkt Führende Kira Weidle aus Deutschland. Dann verliert sie einmal kurz die Kontrolle über ihren linken Ski, sie fällt und rutscht in die Streckenbegrenzung, der Airbag öffnet sich. Die Italienerin kann selbst ins Ziel fahren, sie ist vom Sturz zwar gezeichnet, scheint unmittelbar vor Olympia aber unverletzt.

Sofia Goggia stürzt spektakulär, bleibt aber unverletzt. Video: SRF 2

Goggias Ausfall schafft für die restlichen Athletinnen neue Möglichkeiten. So zum Beispiel für Lara Gut-Behrami, die im Februar vergangenen Jahres in Val di Fassa zwei Abfahrten gewann, als Goggia verletzt fehlte. Die Tessinerin musste im Dezember wegen Corona pausieren, verpasste gleich fünf Rennen und war dann zurück, als wäre sie nie weg gewesen. Rang 5 im Riesenslalom von Kranjska Gora, Zweite und Dritte in den Trainings von Zauchensee.

Suter verhindert Sturz gerade noch

Wenn Gut-Behrami im Ziel die Faust ballt, muss das nicht unbedingt mit der Zeit zu tun haben, in erster Linie ist sie dann zufrieden mit ihrer Fahrt. In Zauchensee nun stimmt alles, die Tessinerin übernimmt die Führung von Weidle, am Ende kann sie keine mehr von der Spitze verdrängen. Weidle bleibt auf ihrem zweiten Rang, Dritte wird die Österreicherin Ramona Siebenhofer.

Gut-Behrami gewinnt in Zauchensee zum 34. Mal in ihrer Karriere ein Rennen, sie liegt damit auf Rang 9 der ewigen Bestenliste im Weltcup, Katja Seizinger (36) und Marlies Schild (37) sind in Reichweite. Man muss bis in den Dezember 2020 zurückgehen, um eine Abfahrt zu finden, die nicht von Goggia oder ihr gewonnen wurde, in Val-d’Isère wars, Corinne Suter hiess die Siegerin.

Die Schwyzerin gewann vor zwei Jahren auch die letzte Ausgabe von Zauchensee, diesmal entgeht sie im oberen Streckenteil nur haarscharf einem üblen Sturz und rettet sich akrobatisch, am Ende liegt sie auf Rang 7, noch zwei Ränge vor Teamkollegin Jasmine Flury. Priska Nufer wird 17., Joana Hählen fährt auf den 23. Platz.

