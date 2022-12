Abfahrt in St. Moritz – Zwei Italienerinnen als Spielverderberinnen Elena Curtoni bezwingt Sofia Goggia und gewinnt die dritte Abfahrt des WM-Winters. Corinne Suter steht vor Jasmine Flury als Dritte auf dem Podest. Herbie Egli Philipp Rindlisbacher

Elena Curtoni ist die Überraschungssiegerin. Foto: Francis Bompard (Getty Images)

Sofia Goggia kann in der Abfahrt doch bezwungen werden. Aber leider nicht von Schweizerinnen. Die zweifache Siegerin von Lake Louise vor zwei Wochen wurde in St. Moritz von Elena Curtoni geschlagen. Die Italienerin fuhr einen genialen Mittelteil und nahm ihrer Landsfrau 29 Hundertstel ab.

Bei Goggia stimmte für einmal vieles nicht, wie es dies sonst tut. Zuerst wurde ihr Start um mehrere Minuten verzögert, weil sich ein Pistenarbeiter verletzt hatte und von der Strecke gebracht werden musste. Danach fuhr sie auf der verkürzten Strecke – das Rennen wurde vom Super-G-Start in Angriff genommen – das erste Tor zu direkt an und kam auch sonst nicht wie gewünscht auf Touren. Und im Ziel hielt sie sich die linke Hand, die sie an einem Tor angeschlagen hatte. Sie sei gebrochen, war von ihr im Fernsehen zu hören.

Mit Corinne Suter als Dritte darf sich die Schweiz trotzdem über einen Podestplatz freuen. Die Olympiasiegerin verlor 79 Hundertstel auf Curtoni und verdrängte Jasmine Flury aus den Top 3. Lara Gut-Behramit wurde Achte.

Die Bedingungen waren für alle Athletinnen nicht einfach. Leichter Schneefall und Nebel veränderten die Sicht für die Fahrerinnen stetig.

