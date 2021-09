Gut zu wissen – Kann ich nach der Covid-Impfung gleich wieder Sport machen? Körperliche Schonung ist nach dem Piks nicht nötig – normalerweise. Stefan Aerni

Nach der Covid-Impfung ist meist keine Trainingspause nötig. Foto: Getty

Die Impfkampagne gegen Corona hat in der Schweiz wieder etwas an Fahrt gewonnen. Inzwischen sind gut 53 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Doch viele machen sich immer noch Sorgen wegen möglicher Risiken und Nebenwirkungen.

Gut zu wissen Infos einblenden In dieser Rubrik erklären wir medizinische Zusammenhänge und geben Tipps, wie man sich gesünder verhalten kann.

Dazu gehören auch Sportlerinnen und Sportler – ganz egal, ob auf Freizeit- oder Wettkampfniveau. Unsicherheit besteht zum Beispiel bei der Frage, ob man nach Verabreichung der hierzulande eingesetzten mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna sofort wieder trainieren darf – oder ob man dem Körper doch besser eine Pause gönnen sollte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Bei Fieber pausieren

Allzu grosse Vorsicht sei nicht angezeigt, sagt Cornelia Staehelin, Oberärztin am Impfzentrum des Berner Inselspitals. «Es spricht nichts dagegen, gleich nach einer Covid-Impfung wieder Sport zu treiben.»

Die Expertin: Cornelia Staehelin ist Oberärztin am Impfzentrum des Inselspitals in Bern. Foto: PD

Eine Einschränkung gebe es allerdings: «Falls Impfreaktionen wie Gliederschmerzen oder Fieber auftreten, sollte auf Sport verzichtet werden – bis die Symptome wieder abgeklungen sind.»

Den Impfarm bewegen

Und was ist mit den muskelkaterähnlichen Schmerzen an der Einstichstelle, die fast alle Geimpften ein paar Tage verspüren? Hier hat die Expertin einen hilfreichen Ratschlag, den auch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC explizit empfiehlt: «Bewegen und gebrauchen Sie den Impfarm im Alltag ganz normal, also nicht schonen – das reduziert die Schmerzen.»

Stefan Aerni, seit bald 40 Jahren im Journalismus tätig, ab 2013 als Gesundheitsredaktor. Nicht ganz zufällig: Nach einer MS-Diagnose möchte er nun das Unabänderliche mit dem Nützlichen verbinden und über Medizin und Gesundheit berichten – aus der Perspektive der betroffenen Patientinnen und Patienten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.