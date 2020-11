Vandalismus in Winterthur – Kanti Büelrain bekommt einen neuen Würfel-Brunnen Die Baudirektion will den Würfel-Brunnen, den Vandalen im August gesprengt haben, eins zu eins ersetzen. Das wird teuer. Till Hirsekorn

Zerfiel in mehrere Teile, nachdem Vandalen mit Feuerwerk hantiert hatten: Der Würfel-Brunnen vor der Kantonsschule Büelrain. Foto: Madeleine Schoder

In den Sommerferien 2021 soll er wieder an seinem Platz stehen und als Blickfang leuchten, neu und unversehrt: der Würfel-Brunnen des Künstlers Christoph Haerle auf dem Vorplatz des Neubaus der Kantonsschule Büelrain. «Es ist beabsichtigt, das Kunstwerk gleichwertig zu ersetzen, also in gleicher Art und Weise noch einmal zu erstellen», sagt Markus Pfanner, Sprecher der kantonalen Baudirektion, auf Anfrage. Derzeit liefen die letzten Abklärungen dazu. Man gehe aktuell von Kosten zwischen 150’000 und 200’000 Franken aus.

Gruppe noch nicht geschnappt