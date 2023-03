ZHAW-Mensen in Winterthur – Kantinenbetreiber schmeisst vorzeitig den Kochlöffel hin

Ab August betreibt die ZFV-Gruppe die neun Mensen der ZHAW in Winterthur und Wädenswil. Weil der Umsatz in der Pandemie einbrach, hat der bisherige Anbieter den Vertrag ausserordentlich gekündigt. Patrick Gut , Marc Dahinden (Foto)

ZHAW-Kantine am St.-Georgen-Platz – bis Ende Juli wird sie noch von der SV Group betrieben. Foto: Marc Dahinden

Zurzeit schwingen in den neun Kantinen der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur und Wädenswil Mitarbeitende der Schweizer Marktführerin SV Group die Kochlöffel. Das Engagement, das 2015 begann, endet allerdings am 31. Juli 2023. Ab August ist die Konkurrentin ZFV für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich.