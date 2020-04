Versammlungsverbot in Zürich Stadtpolizei zieht positive Bilanz trotz zahlreichen Einsätzen

Über 150 Einsätze musste die Stadtpolizei Zürich am Wochenende leisten, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. Die meisten Stadtzürcher hätten sich aber an die Massnahmen gehalten, schreibt die Stadtpolizei in einer Bilanz.