Baustelle Winterthur – Kanton baut Gerichtsgebäude für 35 Millionen Franken Das Sozialversicherungsgericht zügelt auf den «Justizcampus» an der Hermann-Götz-Strasse. Ein Reihenhaus soll abgebrochen und ein Grundstück umgezont werden. David Herter

Den Püntikern auf dem für das Sozialversicherungsgericht und die Verwaltung vorgesehenen Areal an der Hermann-Götz-Strasse wurde gekündigt. Die Schrebergärten liegen schon einige Zeit brach. Foto: Marc Dahinden

Noch ist das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich in einem Gebäude hinter den Archhöfen eingemietet. Anfang 2026 soll es von der Lagerhausstrasse in einen Neubau an die Hermann-Götz-Strasse umziehen. Dorthin, wo heute schon das Bezirksgericht, die Staatsanwaltschaft, die Untersuchungsgefängnisse und das Institut für Rechtsmedizin ihren Sitz haben. Der Kanton bezeichnet das Areal zwischen den SBB-Gleisen und der Villa Bühler neu als «Justizcampus».

Das kantonale Sozialversicherungsgericht beschäftigt 30 Richterinnen und Richter sowie Gerichtsschreiberinnen und -schreiber. Diese behandeln und entscheiden jährlich über 2500 Beschwerden und Klagen im Zusammenhang mit Sozialversicherungen wie der IV, der AHV, der Unfall- und der Arbeitslosenversicherung. Überschreiten die Fälle einen Streitwert von 30’000 Franken müssen sie von einem Gremium mit drei Richtern beurteilt werden.