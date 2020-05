Veloweg Laufen-Uhwiesen – Kanton baut Veloweg zwischen Schloss Laufen und Autobahn aus Zwischen Dachsen und Uhwiesen soll eine Lücke im Velowegnetz geschlossen werden. Die Pläne für die erste von drei Etappen liegen auf. Eva Wanner

300 der 700 Meter Radweg, die ausgebaut werden, verlaufen durch den Wald. Foto: Madeleine Schoder

Der Kanton will Lücken im Radwegnetz schliessen und bestehende Velowege ausbauen. Rund 6,8 Millionen Franken will er investieren in den Abschnitt Orstausfahrt Dachsen bis Kreisel Eichhof in Uhwiesen. Ziel der Arbeiten ist, die Verkehrssicherheit zu erhöhen: Die Strecke dient den Sekundarschülern von Dachsen als Schulweg nach Uhwiesen. Im Perimeter verlaufen ausserdem sechs Velorouten von Schweiz Mobil, dem Netzwerk für Langsamverkehr, das unter anderem vom Bund und Kantonen getragen wird. Vorgesehen ist, mit den Bauarbeiten Ende dieses Jahres zu beginnen.