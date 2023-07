Beiträge für «strukturschwache Gebiete» – Kanton fördert Oberland und Weinland mit 3,1 Millionen Franken In den nächsten vier Jahren sollen das Zürcher Berggebiet und das Weinland erneut Subventionen in Millionenhöhe erhalten. Gefördert werden etwa Tourismus und Wirtschaft. Rafael Rohner

Ortstypische Flarzhäuser im Weiler Wellenau bei Bauma. Das Tösstal soll als Ausflugsdestination gestärkt werden. Foto: Madeleine Schoder

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an das Tösstal im Zürcher Oberland denken? Vielleicht sind es sanfte Hügellandschaften mit Bergbeizen, oder es ist die Industriekultur mit Museen, die an die Spinnereizeit erinnern? Oder vielleicht ist es eher die Regionalmarke «Natürli» mit den Käse- und Molkereiprodukten?

Falls etwas davon zutrifft, sind dafür vermutlich auch Fördergelder verantwortlich. Seit 2008 wird das Zürcher Berggebiet mit Millionenbeträgen aus dem Programm «Neue Regionalpolitik» des Bundes (NRP) unterstützt. Damit sollen in strukturschwachen Gebieten «Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerbskraft gestärkt werden, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen». Dank der Gelder ist es im Zürcher Oberland beispielsweise möglich, professionelle Standortförderung zu betreiben und die eingangs erwähnten Spezialitäten zu bewerben.

Die Höhe der Förderbeiträge ist seit 2008 laufend gestiegen. Seit 2020 wird zudem eine weitere Region im Kanton Zürich aus dem gleichen Topf unterstützt: das Zürcher Weinland.

Nun steht die nächste Finanzierungsrunde an. Der Zürcher Regierungsrat hat das Umsetzungsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 verabschiedet, wie er am Donnerstag mitteilte. Demnach sollen die beiden Gebiete vom Kanton 3,1 Millionen Franken als Subvention erhalten und 200’000 Franken als Darlehen. Der Bund beteiligt sich ebenfalls mit 2,4 Millionen Franken und einem Darlehen von 200’000 Franken.

Insgesamt sind für die beiden Regionen 6,2 Millionen Franken vorgesehen, wovon die Gemeinden in den betroffenen Gebieten 600’000 Franken beisteuern. Ausgeschüttet werden die Gelder allerdings nur, wenn der Bund das vom Kanton eingereichte Umsetzungsprogramm ebenfalls genehmigt.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Investitionen scheinen sich zu lohnen: Mit dem Erfolg der bisherigen Programme sind Kanton und Bund jedenfalls zufrieden. Das Staatssekretariat für Wirtschaft habe die Wirkung des Programms im Hinblick auf die neue Periode überprüft und sei zum Schluss gekommen, dass jeder vom Bund eingesetzte Franken das Fünffache an Investitionen für die Schweizer Regionen auslöse. Die Grundstrategie bleibt deshalb dieselbe wie bisher. In den nächsten Jahren soll nun aber der Fokus auf Nachhaltigkeit verstärkt werden. Auch will man vermehrt Projekte zur Stärkung der lokalen Wirtschaft umsetzen.

In den beiden Zürcher Gebieten spielt zudem weiterhin der Tourismus eine wichtige Rolle. Aufgrund ihrer Nähe zu Ballungsgebieten hätten das Weinland und das Zürcher Berggebiet viel Potenzial als Ausflugsregionen, heisst es im Beschluss des Zürcher Regierungsrats.

Das genehmigte Programm soll deshalb darauf hinwirken, die Gebiete als Destinationen für Ausflüge von einem bis zwei Tagen zu positionieren und dadurch mehr Wertschöpfung in den Regionen zu generieren. Gestützt auf die Erfahrungen mit dem bisherigen Schwerpunkt Ruhelandschaft, will man neue Angebote zu Themen wie Ruhe, Gesundheit und störungsfreie, reizarme Landschaften entwickeln.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.