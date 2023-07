Stadt Illnau-Effretikon – Kanton genehmigt Nutzungsplan mit drei Ausnahmen Der Stadtrat reicht vorsorglich Rekurs ein. Almut Berger

Die kantonale Baudirektion hat den kommunalen Richtplan von Illnau-Effretikon bis auf drei Punkte genehmigt. Nicht genehmigt wurde die Einzonung entlang der Usterstrasse in Illnau von der Reservezone in die Wohnzone. Weiter sprach er sich gegen ein Mass von einem Quadratmeter für die Glasfläche von Dachflächenfenstern in der Kernzone I aus wie auch die Bestimmungen für die Industriezone Mülau.

Um die 30-tägige Rekursfrist einzuhalten, wird der Stadtrat vorsorglich Rekurs einreichen, wie er in einer Mitteilung schreibt, Wegen der Komplexität und Bedeutung des Geschäfts will er dazu eine externe Rechtsberatung beiziehen. Er bewilligt dafür eine gebundene Ausgabe von 5000 Franken. Das letzte Wort zum Rekurs hat dann das Parlament.

