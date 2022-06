Verkehr am Zürichsee – Kanton misst, wie schnell die Autos aus dem Kreisel fahren An der vielbefahrenen Seestrasse stehen neuerdings Kameras, die keine Radarfallen sind. Im Fokus stehen besonders lärmige Fahrzeuge. Michel Wenzler

Traktorenlärm steht wohl weniger im Vordergrund als jener von anderen Fahrzeugen, aber auch dieser wird auf der Strecke erfasst. Foto: Moritz Hager

Zwei weissen Kameras blicken an der Seestrasse in Feldbach bei Hombrechtikon in beide Richtungen. Eine Radarfalle ist das nicht, zumindest erinnert die Installation, die an zwei Messboxen angeschlossen ist, nicht an die altmodischen grauen Blitzkästen. Was sonst hat es aber mit den Apparaten auf sich?