Zwei Unfalltote im Kanton Obwalden – Gleitschirmpilot und Passagier kollidieren mit Seil und stürzen ab Ein Gleitschirmpilot und sein Passagier sind am Mittwochnachmittag in Engelberg abgestürzt. Die beiden verstarben noch auf der Unfallstelle.

Rot markiert, wo sich der tödliche Unfall ereignete. Foto: Kantonspolizei Obwalden

Im Gebiet Worbi in Engelberg kollidierte der Tandem-Gleitschirm aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Heuseil, wie die Kantonspolizei Obwalden am Donnerstag mitteilte. Pilot und Passagier stürzten daraufhin 80 Meter in die Tiefe in felsiges Gebiet.

Beim Piloten handelte es sich um einen 35-jährigen Nidwaldner. Der 28-jährige Passagier war britisch-israelischer Doppelbürger. Es standen die Rettungsflugwacht Rega, Swiss Helicopter, ARS Rettungsstation Engelberg sowie Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Obwalden im Einsatz.

