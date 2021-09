Gesetz für «Drittellösung» – Kanton spricht 10 Millionen für Zürcher Kitas Für die Zeit vom ersten Lockdown spricht der Kanton eine Ausfallentschädigung für private Kita-Anbieter. Ein Gesetz für öffentlich-rechtliche Institutionen dürfte folgen. Sascha Britsko

Rund 30 Millionen Franken sind den Zürcher Kitas während des ersten Lockdown durch die Lappen gegangen. Foto: Anna-Tia Buss

Mama im Homeoffice, Papa im Homeoffice. So hat es in vielen Haushalten zwischen dem 17. März und dem 17. Juni 2020, also in der Zeit des ersten Lockdown, ausgesehen. Und wenn die Eltern zu Hause sind, muss auch das Kind nicht unbedingt in die Kita gebracht werden, dachten sich viele Eltern. Sie liessen ihre Kinder daheim, so hatte es der Bundesrat auch empfohlen.

Für die Kinderbetreuungsstätten der Schweiz bedeutete das von einem Tag auf den anderen einen massiven Umsatzeinbruch. Denn die Eltern wollten die ungenutzten Betreuungstage nicht bezahlen. Die Kitas blieben auf ihren Fixkosten sitzen.