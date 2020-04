Entschädigung für Kinderkrippen – Kanton spricht 13 Millionen pro Monat für Kitas Die Kindertagesstätten sind während der Corona-Krise nur noch zu 30 Prozent ausgelastet. Nun springen Kanton und Gemeinden ein. Katrin Oller

Nur Eltern mit systemrelevanten Berufen bringen ihre Kinder derzeit in die Kita. Nun deckt die öffentliche Hand einen Teil der ausgefallen Kosten. Keystone

Im Gegensatz zu Schulen und Kindergärten müssen die Kindertagesstätten während der Corona-Krise offen bleiben. Allerdings sind die Eltern angehalten, nur dann ihre Kinder dort betreuen zu lassen, wenn sie sogenannte systemrelevante Berufe haben etwa als Ärztin, Polizist oder Kassiererin in der Migros. Deshalb sind die meisten Kitas derzeit fast leer.

Die 20’000 Betreuungsplätze in den 700 Kitas im Kanton Zürich seien seit Mitte März durchschnittlich noch zu 30 Prozent ausgelastet, schreibt der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung. Die 400 Plätze in Tagesfamilien, die einer Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind, werden noch etwa zur Hälfte beansprucht.

Rückwirkend ab Mitte März

Deshalb hat der Regierungsrat nun entschieden, den Kitas und auch den Tagesfamilien finanziell unter die Arme zu greifen. Der Kanton und die Gemeinden beteiligen sich je zur Hälfte an den Ausfallskosten, die den Betreuungseinrichtungen entstehen. Für den Kanton belaufen sich die Kosten auf monatlich höchstens 13 Millionen Franken.

Damit soll das familienergänzende Betreuungsangebot im Kanton sichergestellt werden, schreibt der Regierungsrat weiter. Für die Gesuchsprüfung, Berechnung und Auszahlung der Ausfallentschädigung sind die Gemeinden zuständig, die Regelung tritt rückwirkend ab Mitte März in Kraft.