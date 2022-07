Trockenheit entlang der Thur – Kanton Thurgau verbietet Wasserentnahmen Elf Pegelstände im Kanton Thurgau unterschreiten den Grenzwert. Der Kanton ergreift deshalb Massnahmen. Rafael Rohner

Auch die Thur bei Andelfingen führt derzeit nur noch wenig Wasser, aufgenommen am 15.7. Foto: Thomas Münzel

Schon seit Beginn des Jahres fällt im Kanton Thurgau vergleichsweise wenig Regen. In den vergangenen Wochen habe sich das Wasserdefizit nun zusätzlich verschärft, wie der Fachstab Trockenheit mitteilt. Das Departement für Bau und Umwelt habe deshalb entschieden, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern zu verbieten. Ausgenommen seien der Bodensee, der Hüttwilersee, der Rhein sowie das Grund- und Quellwasser. Das Verbot tritt ab Freitag, 22. Juli 2022 in Kraft und gelte bis auf Widerruf.

Betroffen von der Massnahme sind vor allem Gemüsebauern, die Oberflächengewässer regelmässig nutzen, um ihre Kulturen zu bewässern. Ähnliche Verbote zur Wassernutzung verhängte der Kanton bereits in den Jahren 2018, 2011 und 2003. Die Nutzung solcher Gewässer ist im Kanton Thurgau grundsätzlich an Auflagen und Bedingungen geknüpft, und bedarf in der Regel einer Konzession oder einer Bewilligung. Diese können in Trockenzeiten aber vom Kanton wieder eingeschränkt werden, so wie das jetzt ab Freitag der Fall ist.

Denn die Thurgauer Fliessgewässer führen gemäss Mitteilung derzeit teilweise sehr wenig Wasser. «Gesamthaft liegen die Niederschläge seit Jahresbeginn um ein Drittel unter der Norm.» Die Hitzewellen im Juni und Juli sowie das Ausbleiben von langanhaltenden ergiebigen Niederschlägen hätten das Wasserdefizit im Kanton Thurgau weiter verschärft. Der Wasserstand des Bodensees liege rund 80 Zentimeter unter der Norm. Auch weitere Seen und Weiher hätten sehr tiefe Wasserstände.

Ausschlaggebend für ein Wasserentnahmeverbot sei aber die Messung der Abflusswerte der Oberflächengewässer. Alle elf Pegelstationen im Kanton Thurgau mit Niedrigwasserstatistik würden den Grenzwert unterschreiten.

Hüttwilersee hat noch genügend Wasser

Dieses Verbot des Kantons gilt nicht nur für Bäche, Flüsse und natürliche Weiher, sondern auch für künstliche und bewirtschaftete Weiher wie Mühleweiher, Fischaufzuchtteiche und der Wasserkraftnutzung dienenden Kanäle. Vom Verbot ausgenommen seien diejenigen Wasserentnahmen für Bewässerungen, die Wasser aus Oberflächengewässern beziehen, die noch über genügend Wasserreserven verfügen. Dies sind zurzeit der Bodensee, der Hüttwilersee und der Rhein, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ebenfalls könnten Wasserentnahmen aus dem Grundwasser oder aus Quellen bis auf weiteres zugelassen werden.

Zur Normalisierung der Abflussverhältnisse wären ausgiebige und lang andauernde Niederschläge in den kommenden Wochen notwendig. «Für die zweite Jahreshälfte ist sonst mit einer kritischen Situation für Quellerträge und für die Oberflächengewässer zu rechnen», warnt der Fachstab Trockenheit

