Bauprojekt in Effretikon – Kanton unterstützt neues Multiple-Sklerose-Zentrum Die Schweizerische MS-Gesellschaft plant beim Bahnhof Effretikon ein Zentrum für 11,7 Millionen Franken. Der Regierungsrat zahlt einen Betrag von 750’000 Franken. Rafael Rohner

Ganz in der Nähe des Bahnhofs in Effretikon ist das neue Zentrum geplant. Foto: Melanie Duchene

Beim Bahnhof Effretikon entsteht ein neues nationales Multiple-Sklerose-Zentrum, das mustergültig auf die Bedürfnisse von Betroffenen ausgerichtet werden soll. Die Schweizerische MS-Gesellschaft hat Ende April 2022 den Kaufvertrag für die Räume im Stockwerkeigentum unterschrieben. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 11,7 Millionen Franken.

Nun hat der Regierungsrat entschieden, den Innenausbau des Zentrums mit einem Beitrag von 750’000 Franken zu unterstützen. Der Umgang mit multipler Sklerose verlange den Patientinnen und Patienten oft alles ab, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Die MS-Gesellschaft wolle mit dem Projekt ein einzigartiges Kompetenzzentrum aufbauen und werde dabei auch von anderen Kantonen unterstützt. In das gleiche Gebäude würden zudem Praxen für Neurologie und Physiotherapie einziehen. Die Höhe des Beitrags sei angesichts der grossen Eigenleistungen und Fundraising-Anstrengungen angemessen.

Rund 1,5 Millionen Franken will die Gesellschaft mit Eigenleistungen beisteuern, 1,2 Millionen zahlen Stiftungen und Private. Andere Kantone unterstützen das Vorhaben ebenfalls mit 750’000 Franken. Der grösste Anteil, 6 Millionen Franken, soll durch den Verkaufserlös der Liegenschaft an der Josefstrasse in der Stadt Zürich dazukommen. Dort befindet sich das heutige Zentrum der MS-Gesellschaft.

Mehr Platz, bessere Erschliessung

Das Zentrum an der Josefstrasse genüge den vielschichtigen Bedürfnissen ihrer Patientinnen und Patienten nicht mehr, heisst es in der Mitteilung weiter. Es fehle an rollstuhlgängigen Räumen, verkehrstechnisch optimaler Erschliessung und an Platz für Begegnungen, Veranstaltungen, Beratungen und Ausstellungen. Das alles soll am neuen Standort in Effretikon möglich werden.

MS ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die meist im frühen Erwachsenenalter auftritt, wie die MS-Gesellschaft auf ihrer Website schreibt. Die genaue Ursache sei trotz intensiver Forschung nach wie vor unbekannt.

Die Störungen betreffen verschiedene Körperfunktionen. So kommen etwa Seh- und Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen an Beinen, Armen und Händen, Schmerzen sowie Blasen- und Darmstörungen vor. Viele MS-Betroffene leiden zusätzlich unter grosser Müdigkeit, Sensibilitätsstörungen und Konzentrationsschwächen. Die heute existierenden Therapieangebote können den Verlauf der Krankheit nur mildern, bei einigen MS-Betroffenen wirken sie gar nicht.

