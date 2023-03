Giftstoffe in Andelfingen – Kanton untersucht Ausbildungszentrum auf Chemikalien Im Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA) wurde Löschschaum mit umweltschädlichen Substanzen benutzt. Der Standort gilt daher als belastet. Gefährdet ist das Grundwasser. Rafael Rohner

Das Ausbildungszentrum Andelfingen liegt über einem Grundwassergebiet. Foto: Madeleine Schoder

Praktisch überall in der Landschaft haben sich PFAS-Substanzen angereichert. Auch in der Region Winterthur sind diese zu finden, wie Bodenproben zeigen (diese Zeitung berichtete). Enthalten sind die extrem langlebigen und schädlichen Chemikalien etwa in Teflonpfannen, Outdoorkleidern und Löschschäumen. Die Substanzen verteilen sich über die Luft oder Niederschläge in der Landschaft.