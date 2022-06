Musik gegen Museum – Kanton verkündet salomonische Botschaft im Streit um die Klosterinsel Christoph Blocher will mehr Räume für seine Musikinsel, und das Insel-Museum beansprucht ebenfalls Platz in Rheinau. Nun gibt es einen Vorentscheid. Nicole Döbeli

Die Räume auf der Klosterinsel Rheinau sind begehrt. Der Kanton muss entscheiden. Foto: Madeleine Schoder

Der Regierungsrat will eine Lösung für die Musikinsel und das Insel-Museum in Rheinau finden. Dies, nachdem Christoph Blocher Mitte Juni mit dem Wegzug seiner Musikinsel gedroht hatte, wenn die Stiftung nicht mehr Räumlichkeiten für den Hotelbetrieb erhalte. Räumlichkeiten im alten Abteitrakt, die der Verein Insel-Museum Rheinau für sein Museumsprojekt beanspruchen möchte. Hatte es zuerst noch geheissen, nur eines der beiden Projekte sei auf der Klosterinsel umsetzbar, will der Regierungsrat nun eine «gute Lösung» für beide finden.