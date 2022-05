Zehn Projekte auserkoren – Kanton verteilt Extrabatzen an mehrere Sportanlagen Das Zürcher Sportamt vergibt je 25’000 Franken an Sportprojekte in zehn Gemeinden. Freuen dürfen sich unter anderem Elgg, Pfungen, Zell, Dachsen und Feuerthalen. Nicole Döbeli

Vita-Parcours, Skatepark oder Outdoor-Fitness: Das Sportamt vergibt zusätzliches Geld. Symbolfoto: Urs Jaudas

Zehn Gemeinden erhalten je 25’000 Franken vom Zürcher Sportamt. Die Viertelmillion stammt aus der ZKB-Jubiläumsdividende, die zur Sportförderung eingesetzt werden soll. In einem Wettbewerb konnten die Gemeinden Projekte für öffentlich zugängliche Sportanlagen wie Outdoor-Fitness, Pumptracks und Skateanlagen einreichen. Bedingung war, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung bei der Ausarbeitung des Projekts berücksichtigt werden.

27 Gemeinden mit weniger als 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern hatten sich beworben. Daraus wählte das Zürcher Sportamt in einer qualitativen Auswertung zehn aus. Unter anderem erhalten Elgg, Pfungen, Zell, Dachsen und Flurlingen Geld für ihre Projekte. In Dachsen und Feuerthalen fliesst es in sogenannte Street-Work-out-Anlagen, also ein öffentlich zugängliches Outdoor-Fitness. In Pfungen geht der Beitrag an den neuen Vita-Parcours mit 15 Übungsposten. In Zell entsteht der erste Pumptrack im Tösstal, und in Elgg wird bald ein Skatepark gebaut, den sich die dortigen Jugendlichen schon lange wünschen.

Gemeinden, die keinen Zustupf aus der ZKB-Dividende erhalten, können weiterhin ordentliche Beiträge aus dem Sportfonds beantragen.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

