Grossbaustelle im Tösstal – Kanton will die Tössbrücke ohne Vollsperrung ersetzen Die Autobrücke zwischen Wila und Turbenthal wird abgerissen und neu gebaut. Der Verkehr soll dank einer provisorischen Brücke auch während der zweijährigen Bauzeit fliessen. Die Pläne liegen jetzt öffentlich auf. Rafael Rohner

Die Autobrücke über die Töss ist in schlechtem Zustand. Der Radweg auf Turbenthaler Seite (links) wird verbreitert. Foto: Madeleine Schoder

Nach dem Kreiselbau in Turbenthal steht auf der Tösstaler Hauptverkehrsachse ein nächstes Grossprojekt an: Der Kanton will ab Mitte 2024 die Tössbrücke zwischen Wila und Turbenthal ersetzen. Die Gesamtkosten schätzt das Tiefbauamt auf rund sieben Millionen Franken. Bereits im Herbst 2020 hatte der Kanton auf statische Probleme der Brücke hingewiesen. Im Frühling 2021 waren dann gar Sofortmassnahmen nötig. Auf Turbenthaler Seite musste ein Träger rasch verstärkt werden.