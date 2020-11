Sicherheit im Strassenverkehr – Kanton will Gebiet um Bahnhof Thalheim-Altikon sicherer machen Heute darf man mit 80 Stundenkilometern am Bahnhof vorbeifahren. Der Kanton will das ändern und weitere Massnahmen für mehr Verkehrssicherheit treffen. Markus Brupbacher

Überblick aus der Luft: In der Bildmitte das Industriegebiet «Obmann» mit der markanten Getreidesammelstelle, am linken Bildrand der Bahnhof Thalheim-Altikon. Im Hintergrund ist das Dorf Thalheim an der Thur zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Wer mit dem Auto von Eschlikon (Gemeinde Dinhard) nach Thalheim an der Thur oder Altikon fährt, der kommt am Bahnhof Thalheim-Altikon vorbei, der an der Linie Winterthur–Stein am Rhein liegt. Und tatsächlich: Man darf am Bahnhof mit bis zu Stundenkilometern vorbeifahren.

Das soll sich bald ändern. Das kantonale Tiefbauamt plant in der Gegend eine Reihe von Bauarbeiten. Dabei soll auch die Maximalgeschwindigkeit im Bahnhofsbereich auf Tempo 60 gesenkt werden. Die signalisierte Reduktion würde zwischen dem Bahnübergang und dem Industriegebiet «Obmann» gelten, wo auch die Getreidesammelstelle liegt.