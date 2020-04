Anhaltende Trockenheit – Kanton Zürich erhöht Gefahrenstufe für Waldbrände Mit Feuer in Waldesnähe ist nun besondere Vorsicht geboten – das Risiko ist erheblich.

Der Wald ist im Moment viel zu trocken. Symbolbild: Keystone

Der Kanton Zürich hat am Mittwoch wegen der anhaltenden Trockenheit die Gefahrenstufe für Waldbrände erhöht: Neu gilt die Stufe 3, was «erheblich» bedeutet.

Das heisst, dass mit Feuer im Wald und in Waldesnähe besondere Vorsicht geboten ist. Auch in vielen anderen Kantonen herrscht erhebliche Waldbrandgefahr, in den Kantonen Tessin und Graubünden gibt es sogar bereits ein komplettes Feuerverbot im Freien.

Im Raum Zürich sind auch für die kommenden Tage keine Regenfälle in Sicht.

( SDA )