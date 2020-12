Beziehungen zu China – Kanton Zürich stärkt Partnerschaft mit Guangdong Der Kanton Zürich vertieft seine Zusammenarbeit mit der südchinesischen Provinz.

Vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Bildung wollen die beiden Regionen zusammenarbeiten. Im Bild das Huawei-Gebäude in Shenzhen. Foto: Keystone

Die Regierungen des Kantons Zürich und der südchinesischen Provinz Guangdong haben am Freitag in Rüschlikon einen Aktionsplan für die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Innovationstechnologien und Bildung unterzeichnet.

Der Aktionsplan wurde von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) im Auftrag des Regierungsrats unterschrieben, wie die Volkswirtschaftsdirektion mitteilte. Auf chinesischer Seite war der Gouverneur der Provinz Guangdong, Ma Xingrui, der Unterzeichner.

Seit 2014 Partnerregion

Im Aktionsplan für den Zeitraum 2020 bis 2022 wird eine engere Zusammenarbeit bei Energie, Mobilität, Umwelt sowie in innovativen Technologien wie Blockchain und künstlicher Intelligenz angestrebt. Auch soll der Austausch zwischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen intensiviert werden.

Guangdong ist seit 2014 Partnerregion des Kantons Zürich. Über die Partnerschaft sollen etwa Kontakte zwischen Firmen und Hochschulen beider Regionen intensiviert werden. Damit Zürcher Firmen in China Fuss fassen könnten, seien Kontakte auf Regierungsebene eine wichtige Voraussetzung, schreibt die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion.

SDA