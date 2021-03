In Bassersdorf bleibts laut – Kanton Zürich zögert bei Flüsterbelägen – im Aargau schwört man darauf Statt auf einen leisen Belag setzt der Kanton Zürich in Bassersdorf auf eine «Erleichterung» seiner Lärmsanierungspflicht. Das schränkt die bauliche Entwicklung entlang der Strasse massiv ein. Christian Wüthrich

Die aktuelle Strassensanierung im Dorfzentrum bringt Bassersdorf keine Linderung des Lärms. Der Regierungsrat lässt ausrichten, dass hier keine Flüsterbeläge eingebaut werden. Foto: Francisco Carrascosa

Strassenlärm ist ein Aufregerthema. Das wissen die Bassersdorfer Politiker nur zu gut. Die ortsansässige GLP-Kantonsrätin Melissa Näf und der lokale EDU-Kantonsrat Thomas Lamprecht haben dazu eine Anfrage an den Zürcher Regierungsrat gestellt. Denn mitten im Dorf wird auf rund 400 Metern momentan die kantonale Durchgangsachse saniert und dabei auch noch ein neuer, zweiter Kreisel gebaut.

Hier an der Ecke Baltenswilerstrasse (geradeaus) / Dietlikonerstrasse (rechts abbiegend) entsteht derzeit der zweite Zentrumskreisel von Bassersdorf. Foto: Francisco Carrascosa

Wie immer bei solchen Projekten ist der Kanton als Eigentümer der Strasse gemäss Bundesgesetz verpflichtet, dauerhafte Lärmschutzmassnahmen zu treffen. Dass die Strasse schon vorher zu laut war und nicht nur die direkten Anrainer in der ersten Reihe übermässig belastet, ist belegt. Denn es existieren Lärmgutachten, die aufzeigen, dass die baulichen Veränderungen zu einer «wahrnehmbaren Zunahme der Lärmimmissionen führen». So steht es in der offiziellen Antwort der Zürcher Regierung auf die kantonsrätliche Anfrage. Für die Betroffenen bedeutet das nichts Gutes.