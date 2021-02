Bildung in Winterthur – Kantonaler Gestaltungsplan für ZHAW-Campus festgesetzt Die Realisierung des neuen ZHAW-Campus T in Winterthur ist mit der Festsetzung des Gestaltungsplans einen Schritt weiter gekommen. In vier Bauetappen sollen über rund 15 Jahre neue Gebäude und ein grösserer Freiraum entstehen.

Park beim geplanten Campus T in Winterthur. (Visualisierung) Keystone/Nightnurse Images GmbH

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat den Gestaltungsplan nach der öffentlichen Auflage überarbeitet und nun festgesetzt.

Mit der Modernisierung und Erweiterung des Campus an der Technikumstrasse in Winterthur soll der wachsenden Anzahl an Studierenden auch künftig eine optimale Infrastruktur geboten werden, wie die Baudirektion am Freitag mitteilte.

Mit dem nun festgesetzten kantonalen Gestaltungsplan besteht eine verbindliche Grundlage für alle vier Etappen. Der Gestaltungsplan beinhaltet neben Angaben zur Bebauung auch Aussagen zum Freiraum, zur Erschliessung sowie zur Ver- und Entsorgung.

Mit dem Gestaltungsplan wurde laut Mitteilung auch die Renaturierung der Eulach im Bereich des Technikums geplant und der Gewässerraum definiert.

Die Dokumente liegen ab Freitag während 30 Tagen auf. Werden keine Rechtsmittel ergriffen, treten sie Ende März in Kraft.

Der Baustart für die erste Etappe ist bereits für Anfang 2023 geplant. Der Kanton will den ersten Neubau schon im Jahr 2025 beziehen, den zweiten im Jahr 2028. Geplant sind vier Etappen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Kosten der ersten Etappe belaufen sich voraussichtlich auf 285 Millionen Franken.

SDA